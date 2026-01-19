Una buena opción para los que se quedaron en Buenos Aires, es ir al teatro en el verano. La cartelera porteña siempre brinda una gran variedad de obras.

El jefe del jefe

El 21 de enero será el reestreno de “El jefe del jefe” en el Teatro Paseo la plaza (Corrientes 1660) con funciones de Miércoles a Domingo. Gabriel (Federico D’Elia) es el dueño de una empresa en venta. El problema es que cuando fundó la empresa, inventó a un presidente ficticio para quitarse de encima el peso de tomar decisiones incómodas o impopulares. De esta manera, quedó siempre bien parado ante sus empleados. Pero cuando unos peculiares compradores extranjeros insisten en negociar cara a cara con “El Jefe”, y a riesgo de perderse un negoción, no se le ocurre mejor idea que contratar a Cristian (Diego Peretti), un actor desocupado para que simule ser el “presidente de la empresa”.

Pero no estamos ante cualquier actor, sino ante uno del método de la improvisación, y que se dispone a asumir su personaje como si se tratase de una actuación consagratoria, permitiéndose ciertas licencias sobre el preciso guión que le fuera encomendado. Muy pronto y junto al disparate en su máxima expresión, iremos descubriendo un juego de engaños que nos hará reír a carcajadas, mientras pone a prueba nuestra propia escala de valores.

La última sesión de Freud

Los domingos y lunes en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, se presenta “La última sesión de Freud”. Una obra que cruza ideas, creencias y preguntas esenciales con inteligencia, humor y profundidad. No es solo un fuerte debate, es una obra profunda sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos, con inteligencia y humor. Luis Machín es quien interpreta al Dr Sigmund Freud en este duelo de actores, y Javier Lorenzo en el papel de C.S Lewis, bajo la dirección de Daniel Veronese. La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

Los pilares de la sociedad

De miércoles a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659) se presenta: “Los pilares de la sociedad”. Es una obra dirigida por Jorge Suárez, con la actuación de Martín Seefeld y Eleonora Wexler entre otros. Karsten Bernick, poderoso empresario dueño de un astillero y alcalde de su pueblo, es considerado un “pilar de la sociedad” por su rectitud y filantropía. Pero tras la fachada moral se esconden negocios turbios, engaños y dobleces del pasado que la inesperada vuelta de Johan Tonnesen, su cuñado, amenaza con destapar.

Con Los pilares de la sociedad Henrik Ibsen comenzó su período de realismo crítico con el que denunciaba la hipocresía moral y social de la burguesía de su tiempo. Este nuevo acercamiento no solo pone el acento en las circunstancias políticas y sociales sino también en ese borde del precipicio, en esa puesta en abismo que reclama el melodrama para que, gracias a la acción, las cosas finalmente cambien.

Teatro en el verano para los que veranean en Mar del Plata

La actriz y humorista Fátima Flórez presenta su nuevo show “Fátima Universal” en el Teatro Roxy (San Luis 1750, Mar del Plata). Fatima brilla con su sola presencia escénica, su voz, su actuación, carisma y profesionalismo. Realiza imitaciones nuevas de figuras como Cazzu, Karol G y los últimos temas de Shakira. Junto a Fátima, está la presencia estelar de Marcelo Polino. La lengua más filosa del espectáculo se suma a este mega show para contar toda su verdad en un segmento que sorprende al público. También acompaña a Fátima el grupo revelación del Folklore, “Pampas Bravas”, que deslumbra con un show atractivo e hipnótico con un cuerpo de baile excelente. Cabe destacar la banda en vivo que toca durante todo el espectáculo.

Pablo Angeli es “Carmen, Osvaldo y toda la familia”. Despliega todo su arte con sus personajes que se juntan en la noche de navidad. Un espectáculo donde los espectadores participan y no paran de reírse. Lo pueden ver en Mar del Plata todos los viernes de enero y febrero a las 21 horas en la Sala Melany del Teatro Radio City (San Luis 1750, Mar del Plata).

Sin dudas, el Teatro en el verano es una buena opción.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Teatro en el verano”