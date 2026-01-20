Detallamos a continuación un listado de comercios en Belgrano y alrededores. Los comerciantes del barrio de Belgrano que quieran a dar a conocer su negocio aquí, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

ZIA DORITA: Vení a degustar un rico café con una sabrosa pastelería, promos inigualables y los helados artesanales más cremosos y exquisitos en la esquina más dulce de Belgrano. Echeverría 2599 esquina Amenábar. Para más información visitá el Instagram: @ziadorita o envía un mensaje por WhatsApp al: 11-3831-7578.

VALENTÍN: Cerrajería 24 horas en Belgrano. Herrería en General. Llaves Computadas. Cajas Fuertes. Puertas Blindadas. Está ubicada en la calle Ciudad de La Paz 2306. Su teléfono es: 4788-4699. También los pueden contactar por WhatsApp al: 11-6991-5984.

PRINCE COMPUTACIÓN: Compra y venta de computadoras en Prince Computación. También notebooks, componentes y LED. Además se reparan monitores LED y se realiza servicio técnico en el día. Dirección: Ciudad de la Paz 2369 Loc. 82 Planta Alta Galería Rio de Janeiro. WhatsApp: 11-6576-6622. Email: princecomp2002@yahoo.com.ar

FARMACIA SUPERI: Está ubicada en La Pampa y Superí. Realiza envíos a domicilio. Consultas o pedidos por WhatsApp al: 11-6802-0346.

FARMACIA PLAZA ALBERTI: Recetas magistrales y homeopatía. Los pueden contactar por Email: farmaciaplazaalberti@gmail.com o por teléfono: 4782-3112.

FARMACIA WASHIGTON: Obras sociales. Tarjetas de Crédito. Laboratorio. Envíos a domicilio. La Pampa 4000. Se pueden contactar por teléfono: 4555-7454 o 4553-5913.

LA HOLANDESA: Está ubicada en Migueletes 1984. Su teléfono: 4787-5533.

EC PROPIEDADES: Además de la venta y alquiler de propiedades, administramos alquileres. Para más información nos pueden enviar un mensaje por Email a: info@ecpropiedades.com.ar o por WhatsApp al: 11-5155-7267.

CENTRAL REAL ESTATE ARGENTINA: La mejor experiencia inmobiliaria. 800 ciudades, 4800 oficinas, más de 70 países, 134.000 asociados de ventas. Para más información los pueden visitar en Mendoza 1962 (barrio de Belgrano), visitar la Página Web: www.centralre.com.ar o contactarlos por por Email al: central@maxre.com.ar o por WhatsApp al: 11-3228-0907.

VILDEX: Compramos tus joyas. Invertí en Lingotes. Av. Cabildo 3115, Núñez. WhatsApp: 11-2473-3483. Para más información visitá la Web: vildex.com.ar

EL PERRO VERDE: Servicio integral para la atención de las mascotas. Consultas clínicas y de especialidad. Diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el Instagram: @veterinaria_el_perro_verde o comunicarse por WhatsApp al: 15-6736-4849.

PELUQUERÍA CANINA GOLDEN DOGS: Ubicada en Av. Roosevelt 5271 en el barrio de Villa Urquiza. Además funciona como Veterinaria y Pet Shop. Allí se pueden adquirir alimentos y accesorios para nuestros peludos. El horario de atención es de Lunes a Viernes de 10 a 20 horas y los Sábados de 10 a 14 horas. Para más información se pueden comunicar con la peluquería Canina Golden Dogs por WhatsApp al: 11-3419-9929.

VETERINARIA ESPACIO ANIMAL: Atienden consultas. También realizan cirugía, dan vacunas y hacen análisis. Está ubicada en Manuela Pedraza 3884. Para más información pueden comunicarse por WhatsApp: 11-6278-2626.

SPACAN: Es el mundo de la peluquería canina. Baño, peluquería, Delivery sin cargo. Están ubicado en Ciudad de la Paz 724. Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5850-4586 o al teléfono: 4553-4456.

COCOFIL: CORDONES – PUNTILLAS – LANAS – BOTONES. ARREGLOS EN GENERAL. SIEMPRE NOVEDADES. Cintas de todo tipo. Realizan Remeras y medias sublimadas y/o personalizadas. Bucarelli 2490 Pegadito a la barrera (Villa Urquiza). WhatsApp: 11-4400-2755.

CALENS: Calens, muebles en Belgrano. Sillas, decoración, tapicería artesanal. Están ubicados en Mendoza 2749. Para más información pueden visitar la Web: www.calens.com.ar o contactarlos por WhatsApp al: 11-6259-4140.

EL VIEJO TIMÓN: Pescadería en Villa Urquiza (DR. P. RIVERA 5300) que ofrece pescado fresco todos los días. Se realizan ENVÍOS A DOMICILIO SIN CARGO DE 10 A 13 HORAS. Se aceptan los siguientes Medios de Pago: Efectivo, Débito, Mercado Pago, MODO. Para más información pueden comunicarse por Teléfono al: 4524-7404 o por WhatsApp al: 11-2389-3006.

GRAN PARRILLA CRAMER : Está ubicada en Av. Ricardo Balbin 2782, en el barrio de Coghlan.

GRAN PARRILLA CRAMER: Está ubicada en Av. Ricardo Balbin 2782, en el barrio de Coghlan. Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas. Si los seguís en Instagram (@nuevograncramer): 15% descuento en efectivo sino 10% de descuento en efectivo.Para más información comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.

