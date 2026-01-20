Entre enero y marzo, el Gobierno Porteño pone en marcha el Plan Verano de repavimentación. Es un programa intensivo que prevé repavimentar, reparar y mejorar unas 200 cuadras en avenidas principales, grandes cruces, zonas emblemáticas y corredores de transporte público. El verano y la temporada de vacaciones ofrecen la principal ventana del año para trabajar sobre trazas de alta circulación, reduciendo al mínimo el impacto en la movilidad de los vecinos.

El Plan cuenta con una inversión superior a los $23.500 millones e incluye repavimentaciones integrales, cambios de materialidad de calzadas, readoquinado y nivelación de suelos y reparaciones de losas de hormigón. También están previstos trabajos de mantenimiento en carriles exclusivos para el transporte público y mejoras de la infraestructura en los corredores por donde circulará el futuro Trambus, el nuevo sistema de transporte eléctrico y sustentable.

En ese marco, se están realizando obras sobre 103 cuadras de avenidas principales, grandes cruces, carriles exclusivos y Metrobus; la adecuación y mejora de infraestructura de 27 cuadras que formarán parte de la traza del Trambus, e intervenciones sobre 68 cuadras ubicadas en zonas emblemáticas o de fuerte impacto urbano. Actualmente, las intervenciones que se encuentran en ejecución en nuestra zona son: Vidal (1502–1600) y Rómulo Naón (3502–3600).

Avenidas en obra

En las avenidas de alto tránsito de la ciudad se están realizando repavimentaciones, mejoras de calzada y refuerzos estructurales para acompañar el uso intensivo que tienen durante todo el año. Entre las principales arterias intervenidas en Belgrano y Saavedra, se encuentran: la Av. Cabildo (2.300 m² de intervención en carriles de tránsito particular) y la Av. García del Río 2400–3200 (11.200 m² de intervención). El Plan Verano incluye intervenciones en cruces de alta exigencia y gran circulación como en Av. Cabildo y Juramento con cambio de asfalto a hormigón.

