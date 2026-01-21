En diálogo con Mariel Di Lenarda en Radio Mitre, Fernán Quirós (Ministro de Salud Porteño) se refirió al nivel de atención del sistema público de salud, destacando la inversión del gobierno de Jorge Macri en infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

“Hace varios años venimos invirtiendo mucho dinero en el sistema público de salud, porque lo primero es aumentar la capacidad de servicio. El sistema de salud tiene invertido muchísimo en infraestructura, en obras, en equipamiento, también en aumento de los recursos humanos, de los profesionales. La manera de priorizar es aumentando la capacidad para que ninguna persona muy necesitada quede afuera”.

“En CABA tenemos el programa de prioridad porteña. Todo porteño que nos pide un turno, una consulta o una cirugía, lo priorizamos para dárselo y si no llega a tener turno, lo ponemos en una lista y dentro de las 48 a 72 horas lo llamamos y le gestionamos personalmente el turno”.

Inversión

“Estamos haciendo una enorme inversión en los barrios con los centros de salud, lo llamamos CeSAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria), que son entidades físicas grandes de 20, 25 consultorios con cuerpos profesionales de 150, 200 profesionales. Como escalada de más complejidad, estamos construyendo los CEMAR, (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias)”.

“Tenemos dos ya andando y hay dos que estamos a punto de inaugurar, uno cerca de la General Paz, en la salida de la Panamericana, sobre la calle Galván, que lo inauguramos el 1 de febrero, y el segundo, muy cerca del Hospital Fernández, que lo vamos a inaugurar en el mes de julio de este año. Con esto damos atención ambulatoria a muchos porteños que no hace falta que vayan al hospital para hacerse una mamografía, una densitometría, una consulta con el neurólogo, con salud mental, porque siempre en los lugares más pequeños la atención es más humana”.

“En los últimos años se aumentó un 35% de las actividades ambulatorias como de cirugías y de internación en el sistema público. Prácticamente tenemos 70% más de actividad que hace 3 años, y eso quiere decir que hay más porteños que nos están pidiendo atención. El 35% de las personas que atendemos en el sistema público tienen cobertura y eligen el hospital público a pesar de su cobertura. Venimos de hace 3 años con 60% de la atención del sistema público de porteños y 40% extraterritoriales, que mayoritariamente son bonaerenses. Desde que empezamos con la prioridad porteña, hoy estamos en 70-30. Esto que parece 10 puntos de diferencia son cerca de 100.000 prestaciones por día”.

