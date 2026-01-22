Algunos vecinos respondiendo a la consigna “Lo que me gusta de mi barrio”, nos enviaron las siguientes fotos y comentarios:

Arcoiris

“El arcoiris en Iberá y O’Higgins (Núñez)”.

“El arcoiris en el Barrio Chino”.

Los Tilos de Blanco Encalada

“Les comparto una foto de la calle O’Higgins, entre Olazábal y Blanco Encalada, con sus bellos tilos”.

“Y los olores qué desprenden esos tilos, son tan maravillosos como la foto”.

“¡Qué belleza! Me alegra que el Gobierno de la Ciudad cuide tan bien los árboles del barrio”.

“Que suerte que hay tilos en esa calle y no los espantosos plátanos que sueltan ese polen horrible”.

Atardecer

“Hermoso cielo de un atardecer en Monroe y Superí”.

Paseo del Ángel

“Árbol de navidad en el Paseo del Ángel”.

“Que gran privilegio para mí vivir frente a este hermoso lugar”.

“Es tan lindo el paseo del Ángel”.

