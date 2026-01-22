Mi Belgrano

Lo que me gusta de mi barrio

Algunos vecinos respondiendo a la consigna “Lo que me gusta de mi barrio”, nos enviaron las siguientes fotos y comentarios:

Arcoiris

  • “El arcoiris en Iberá y O’Higgins (Núñez)”.
  • “El arcoiris en el Barrio Chino”.
Arcoiris

Los Tilos de Blanco Encalada

  • “Les comparto una foto de la calle O’Higgins, entre Olazábal y Blanco Encalada, con sus bellos tilos”.
  • “Y los olores qué desprenden esos tilos, son tan maravillosos como la foto”.
  • “¡Qué belleza! Me alegra que el Gobierno de la Ciudad cuide tan bien los árboles del barrio”.
  • “Que suerte que hay tilos en esa calle y no los espantosos plátanos que sueltan ese polen horrible”.
Tilos

Atardecer

 “Hermoso cielo de un atardecer en Monroe y Superí”.

Atardecer

Paseo del Ángel

  • “Árbol de navidad en el Paseo del Ángel”.
  • “Que gran privilegio para mí vivir frente a este hermoso lugar”.
  • “Es tan lindo el paseo del Ángel”.
Paseo del Ángel

