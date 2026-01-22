Algunos vecinos respondiendo a la consigna “Lo que me gusta de mi barrio”, nos enviaron las siguientes fotos y comentarios:
Arcoiris
- “El arcoiris en Iberá y O’Higgins (Núñez)”.
- “El arcoiris en el Barrio Chino”.
Los Tilos de Blanco Encalada
- “Les comparto una foto de la calle O’Higgins, entre Olazábal y Blanco Encalada, con sus bellos tilos”.
- “Y los olores qué desprenden esos tilos, son tan maravillosos como la foto”.
- “¡Qué belleza! Me alegra que el Gobierno de la Ciudad cuide tan bien los árboles del barrio”.
- “Que suerte que hay tilos en esa calle y no los espantosos plátanos que sueltan ese polen horrible”.
Atardecer
“Hermoso cielo de un atardecer en Monroe y Superí”.
Paseo del Ángel
- “Árbol de navidad en el Paseo del Ángel”.
- “Que gran privilegio para mí vivir frente a este hermoso lugar”.
- “Es tan lindo el paseo del Ángel”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Lo que me gusta de mi barrio”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.