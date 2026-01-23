Nació el 23 de enero de 1950, por eso Spinetta hoy estaría cumpliendo 76 años. Vivía en Núñez (Arribeños entre Congreso y Quesada), en el límite con el barrio de Belgrano. En los últimos años de la década del ‘60 creó el grupo Almendra y todos sus integrantes vivían cerca de su casa. La casa familiar de los Spinetta, era parte de un típico PH barrial con pasillo y varias viviendas, pero ésta era la primera, y daba a la calle. Cuando Luis y sus compañeros tocaban allí, el tifón se escuchaba en toda la cuadra.

En 1983, la banda Spinetta Jade sacó su tercer álbum que lo llamó “Bajo Belgrano”. El dibujo de la tapa es el Bajo Belgrano que aparece cubierto por un cielo anaranjado que indica el amanecer. En la contratapa el barrio aparece de noche.

Desde 1989 hasta su muerte, Spinetta vivió en Villa Urquiza. Primero en Miller y Manuela Pedraza, y después en Iberá al 5000, donde también funcionó el estudio que bautizó como a uno de sus temas: “La Diosa Salvaje”.

Homenajes

En el año 2013 se inauguró una escultura para recordar a Luis Alberto Spinetta en la esquina de Triunvirato y Roosevelt. La pieza, de escala real, lo mostraba en un escenario con su guitarra roja y sus lentes tornasol. Años después, dado que los hechos de vandalismo ocurrían con frecuencia, se decidió retirarla para repararla. Las tareas de restauración duraron tres meses. Luego la estatua fue trasladada en el año 2020 a la sede comunal 12, ubicada en Holmberg al 2500.

En 2016 se inauguró en Av. Congreso, el paso bajo nivel que se extiende entre las calles Plaza y Estomba. Por votación popular, este paso bajo nivel fue bautizado Luis Alberto Spinetta. En su proximidades se realizaron 40 murales con las tapas de toda su producción discográfica.

