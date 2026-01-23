La Red de Museos de la Ciudad invita a redescubrir el patrimonio porteño a través de una programación que se extiende desde el 22 de enero hasta el 28 de febrero. Presentamos a continuación, la programación de actividades del verano 2026 en el Museo Saavedra.

Programación del Verano 2026 en el Museo Saavedra

Visitas – Taller: Para niños a partir de los 5 años, acompañados de sus familias.

Un peinetón ocupa mucho espacio: sábado 24 de enero de 18 a 19.30 horas y miércoles 4 de febrero de 17 a 18.30 horas. Una pequeña visita por una de las salas del museo donde se exhiben peinetones y accesorios femeninos, y un taller creativo para niños que quieran darle forma a sus ideas.

Un día perfecto: relojes, instantes y otras maravillas: sábado 31 de enero de 17 a 18.30 horas y el miércoles 11 de febrero de 17 a 18.30 horas. Un recorrido por las salas del museo en busca de los relojes de la colección, y un espacio de taller de arte para jugar a imaginar cómo sería un día ideal.

La joya del verano: sábado 7 de febrero de 17 a 18.30 horas: En esta actividad se descubren algunas de las joyas y alhajas que guarda el museo, sus historias y materialidades, para luego inventar las propias con materiales no convencionales

Talleres: Para niños a partir de los 5 años, acompañados de sus familias

El Saavedra se la juega (Especial burbujas): miércoles 28 de enero de 17 a 19 horas. El Museo Saavedra abre sus puertas para “salir a jugar”. Invita a los chicos y sus familias a habitar el jardín participando de una ronda de juegos al aire libre. El Saavedra se la juega es un espacio lúdico para poder reconstruir el patrimonio de juegos de ayer y de hoy. En esta edición van a aprovechar el clima cálido para jugar con burbujas.

¡Te conozco mascarita!: sábado 14 de febrero de 17 a 18.30 horas. En nuestra ciudad se festeja el carnaval desde hace más de 200 años, y siempre fue una fiesta para jugar a romper las reglas y transformarnos en otros u otras por un rato. Por eso, el museo invita a crear una máscara para celebrar el carnaval y divertirse en familia.

Show

El circo de Campanita: sábado 31 de enero, 7 y 14 de febrero a las 18.30 horas. Un espectáculo de humor, destrezas y juegos para disfrutar en familia.

Visitas guiadas

Fuera de cuadro: jueves de enero y febrero de 17 a 17.45 horas. Un recorrido guiado por las salas del museo para poner en valor el patrimonio artístico, y reflexionar sobre la construcción y los usos de las imágenes históricas, con especial énfasis en los retratos y las representaciones visuales alegóricas. Actividad incluida en la entrada al museo.

Historias de la historia: sábados y domingos de enero y febrero de 12 a 12.45 horas. Visita guiada por la exhibición principal del museo, revisitando los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de nuestra Nación. Actividad incluida en la entrada al museo.

Detectives de la historia: sábado 24 de enero y domingos de febrero de 17 a 17.45 horas. Un recorrido guiado especialmente pensado para que grandes y chicos puedan descubrir la historia de la mano del equipo de Educación del Museo. Actividad incluida en la entrada al museo.

Visita autónoma: Niños a partir de los 5 años, acompañados de sus familias

Perdidos en Buenos Aires: miércoles a domingos de enero y febrero de 11 a 19 / 20 horas. Una nueva edición de la búsqueda del tesoro. Esta vez, todos los elementos a encontrar se encuentran en un mismo lugar: el mural de 12 metros que J.D. Dulin pintó en 1915 donde se ve la Ciudad de Buenos Aires vista desde el Río de La Plata.

El Museo Histórico Cornelio Saavedra está ubicado en Av. Crisólogo Larralde 6309. Para más información pueden visitar la web: https://buenosaires.gob.ar/museosaavedra o seguirlos en Instagram: @museosaavedra o llamar por teléfono al 5030-9181.

