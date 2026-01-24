Este sábado 24 de enero de 2025, a las 17:30 horas, se presentará el concierto canciones de colección en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es gratuita, sujeta a la disponibilidad de la sala.

El concierto será interpretado por Claudia Tejada, una cantante y artista multifacética. Dueña de una amplia trayectoria en la industria del arte y del entretenimiento. Se desempeña en múltiples áreas como el teatro musical, la televisión, producción artística, eventos, etc. Además, como cantautora, obtuvo el reconocimiento de SADAIC, AADI, SADEM como mejor intérprete en el Festival de la Canción Argentina. Brindará un repertorio de algunas de las canciones en español más icónicas de todos los tiempos.

