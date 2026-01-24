Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Belgrano Clasificados Gatos Mascotas Perros

Hotel Canino y Felino

Ene 24, 2026 #Belgrano, #Gatos, #Hotel Canino, #Hotel Felino, #Perros
Hotel Canino y Felino

Huellitas hospedaje es un Hotel Canino y Felino en el barrio de Belgrano.

Está abierto los 365 días del año y la atención es personalizada.

Para más información pueden visitar el Instagram: Huellitashospedaje o escribir por WhatsApp al: 11-3915-9031.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Hotel Canino y Felino”

Entrada relacionada

Arquitectura y Reformas

Comercios en Belgrano y alrededores

La esquina más dulce de Belgrano

Te has perdido

Archivo Bomberos Incendio

Incendio en un supermercado

24 enero, 2026 admin
Archivo Conciertos gratis Museos Música

Canciones de colección en el Museo Sarmiento

24 enero, 2026 admin
Belgrano Clasificados Gatos Mascotas Perros

Hotel Canino y Felino

24 enero, 2026 admin
Archivo En un día como hoy Música

Spinetta hoy estaría cumpliendo 76 años

23 enero, 2026 admin