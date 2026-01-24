El viernes 23 de enero de 2026, por la noche, se produjo un incendio en un supermercado. Más precisamente, en la sucursal de Coto que está ubicada en la Av. Cabildo entre Maure y Gorostiaga. Poco después de pasadas las 20.30 horas se originó un foco ígneo en la planta superior, donde hay una sala de juegos. Una gran cantidad de humo llegó a la planta baja dónde está el supermercado.
Los Bomberos de la Ciudad dispusieron la evacuación preventiva de las personas que estaban en el interior (tanto empleados como clientes que estaban realizando sus compras en ese momento). Varias ambulancias del SAME acudieron al lugar. Tres personas recibieron asistencia médica y dos fueron trasladadas al Hospital Pirovano para controles. No hubo víctimas de gravedad. El tránsito fue restringido en la Avenida Cabildo mientras los bomberos completaban las tareas de enfriamiento y ventilación del local.
