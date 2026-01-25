El sábado 24 de enero de 2026, por la madrugada, un jubilado de 74 años murió tras sufrir un asalto en Saavedra. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Núñez al 4000, entre Estomba y Tronador. Aproximadamente a las 05:30 AM, tres delincuentes ingresaron forzando la reja de la ventana de la cocina. Dentro del hogar, atacaron al hombre de 74 años y a su esposa, de 73. Fueron atados y agredidos por los delincuentes, mientras revisaban la vivienda buscando objetos de valor. El hombre tuvo un infarto generado por los golpes. En ese momento, los ladrones dejaron la casa. Unos minutos después, la mujer pudo desatarse y pedir ayuda al 911. Al arribar personal del SAME al lugar, encontraron el cuerpo sin vida del jubilado.

La policía busca pistas sobre los autores del homicidio, analizando las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad pública y privadas ubicadas en la zona del crimen. La Brigada de Homicidios está a cargo de esclarecer las circunstancias y establecer cómo se produjo la muerte del hombre.

