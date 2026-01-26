Este lunes 26 de enero de 2026 a las 18.30 horas, están todos invitados a la charla: “Los desafíos de la tecnología en la crianza”. La misma se realizará en la Estación Saludable del Parque Saavedra (Roque Pérez y Paroissien – Comuna 12). Será un espacio para charlar, compartir herramientas y acompañar los desafíos actuales de la crianza en la era digital. Un taller abierto para madres, familias y cuidadoras. Se pueden anotar a esta actividad: haciendo un clic aquí.
¿Por qué es importante hablar del uso de la tecnología en la crianza, la familia y los vínculos? La tecnología atraviesa la vida cotidiana desde edades cada vez más tempranas y se vuelve parte central de la crianza. Pantallas, redes sociales y dispositivos digitales influyen en la forma en que nos comunicamos, aprendemos y construimos vínculos. Por eso, resulta clave reflexionar sobre su impacto en las dinámicas familiares, en los cuidados y en el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Desafíos de la tecnología en la crianza”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.