Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Desafíos de la tecnología en la crianza

Ene 26, 2026 #Actividades, #Charlas, #Estación saludable, #Parque Saavedra, #Saavedra
Este lunes 26 de enero de 2026 a las 18.30 horas, están todos invitados a la charla: “Los desafíos de la tecnología en la crianza”.  La misma se realizará en la Estación Saludable del Parque Saavedra (Roque Pérez y Paroissien – Comuna 12). Será un espacio para charlar, compartir herramientas y acompañar los desafíos actuales de la crianza en la era digital. Un taller abierto para madres, familias y cuidadoras. Se pueden anotar a esta actividad: haciendo un clic aquí.

¿Por qué es importante hablar del uso de la tecnología en la crianza, la familia y los vínculos? La tecnología atraviesa la vida cotidiana desde edades cada vez más tempranas y se vuelve parte central de la crianza. Pantallas, redes sociales y dispositivos digitales influyen en la forma en que nos comunicamos, aprendemos y construimos vínculos. Por eso, resulta clave reflexionar sobre su impacto en las dinámicas familiares, en los cuidados y en el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes.

