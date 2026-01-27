Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Ene 27, 2026
El cine Multiplex Belgrano

En Vuelta de Obligado y Mendoza, está el cine Multiplex Belgrano. Este tradicional complejo de Belgrano ha sabido integrar a través del tiempo lo mejor de las nuevas tecnologías con su arquitectura de cine moderno y barrial. Actualmente posee 9 salas con sonido y proyección digital, distribuidas en dos edificios Vuelta de Obligado 2238 y 2199. Siempre apuesta a brindar a su público lo mejor del cine.

Desde nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) pueden participar de un sorteo por dos entradas para el cine Multiplex Belgrano. Deben darle like a la publicación, compartirla y en los comentarios contar cuál es su película favorita.

27 enero, 2026 admin
