El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. Con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con 48 selecciones, un formato inédito que añadirá un atractivo extra, más partidos y condimentos adicionales a nivel de reglamento y competitividad.

Para la Conmebol, históricamente una de las dos confederaciones más ganadoras y competitivas, esto implicó ampliar los cupos a seis clasificados directos y un repechaje intercontinental. En ese escenario, los entrenadores han cumplido durante la fase eliminatoria un rol central. Aunque claro, no todos cuentan con la misma estabilidad, historia dentro de su equipo ni estilo de juego.

A continuación, una reseña sobre cada uno de los directores técnicos que que lideran a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador y Bolivia (repechaje) rumbo al Mundial 2026, con datos acerca de su carrera, balance en Eliminatorias y claves tácticas.

Argentina – Lionel Scaloni

Lionel Scaloni encabeza uno de los procesos más exitosos de la historia del fútbol argentino. Campeón del Mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, el entrenador consolidó un proyecto que combinó resultados, identidad y recambio generacional.

En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Argentina mostró regularidad y autoridad, con un equipo versátil, agresivo y que pareció tener claro lo que hacer dentro del campo. Scaloni se destaca por su lectura táctica, el uso flexible de esquemas y una conducción serena del grupo, factores que sostienen a la Albiceleste como referencia regional.

El Mundial y la Scaloneta moverán fuertemente las apuestas deportivas. Bet365 es la casa líder de apuestas y contará con infinidad de mercados para la Copa del Mundo. En tal sentido, no se debe desperdiciar el bonus Bet365 vigente en 2026 Argentina.

Brasil – Carlo Ancelotti

La llegada de Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil marcó un hito histórico. El entrenador italiano, uno de los más laureados del fútbol mundial, fue confirmado por la CBF tras cerrar su ciclo en el Real Madrid, convirtiéndose en uno de los pocos técnicos extranjeros en dirigir a la “Canarinha”. Cuenta con una trayectoria extraordinaria: campeón de cinco UEFA Champions League, títulos de liga en las cinco grandes ligas europeas y una reputación construida sobre la gestión de vestuarios llenos de estrellas. Su estilo se basa en la flexibilidad táctica, el equilibrio entre defensa y ataque y la lectura estratégica de los torneos largos.

En Eliminatorias, asumió con Brasil en zona de clasificación pero con altibajos en el rendimiento. Su misión es ordenar al equipo, recuperar confianza y consolidar resultados en una selección que está acostumbrada a pelear y ganar en el máximo nivel.

Uruguay – Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa revolucionó a Uruguay desde su llegada. El técnico argentino impulsó un recambio profundo, apostando por futbolistas jóvenes y un estilo de juego intenso, agresivo y vertical. El Loco tampoco escatimó en borrar a figuras históricas en pos de su idea.

En las Eliminatorias 2026, Uruguay se destacó por su presión alta y juego por las bandas, logrando buenos resultados ante rivales directos. Si bien el desgaste físico es un desafío constante, Bielsa elevó el techo competitivo del equipo y consolidó una identidad clara que promete ser competitiva en la justa mundialista

Colombia – Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo consolidó un proceso sólido al frente de Colombia. Finalista de la Copa América 2024, su selección le agregó orden defensivo, eficacia ofensiva al histórico talento colombiano.

En las Eliminatorias, Colombia se mantuvo en los primeros puestos gracias a su regularidad, líneas compactas y transiciones rápidas. Lorenzo logró potenciar individualidades dentro de un funcionamiento colectivo confiable y llega con expectativas de pisar fuerte.

Paraguay – Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro asumió en Paraguay con el objetivo de devolverle competitividad a un seleccionado en reconstrucción. Fiel a su estilo, priorizó el buen parado táctico, el juego de ataque directo y la pelota parada.

Durante las Eliminatorias, Paraguay mejoró su rendimiento defensivo y sumó puntos clave, volviéndose a meter en la Copa del Mundo luego de 16 años. Alfaro apuesta a un equipo pragmático, fuerte mentalmente y consciente de sus recursos.

Ecuador – Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece lidera una generación joven y física en Ecuador. Su propuesta se apoya en la presión alta, el ritmo intenso con y sin el balón en los pies, y los ataques directos.

En el camino al Mundial 2026, Ecuador mostró consistencia competitiva y se sostuvo en puestos de clasificación, y ha dado muestras de poder pelear palmo a palmo ante grandes como Argentina o Brasil.

Bolivia – Óscar Villegas (repechaje)

Bolivia enfrenta el desafío más complejo del proceso. Óscar Villegas logró reconstruir el equipo y maximizar el rendimiento como local, donde El Alto se convirtió prácticamente impenetrable.

En Eliminatorias, Bolivia alternó resultados y logró un histórico puesto de Repechaje (séptimo lugar). En la fecha FIFA de marzo enfrentará a Surinam, a quien buscará vencer para acceder a la final contra Irak en busca del histórico regreso. El último Mundial lo jugó en 1996.

Comparación de los entrenadores de Conmebol para el Mundial 2026

Selección Entrenador Estilo de juego Año de debut como DT Títulos con su selección Situación Mundial 2026 Argentina Lionel Scaloni Posesión, movilidad y ataque directo 2018 4 Clasificado Brasil Carlo Ancelotti Equilibrio adaptable 1995 0 Clasificado Uruguay Marcelo Bielsa Intensidad total 1990 0 Clasificado Colombia Néstor Lorenzo Compacto y eficaz 2006 0 Clasificado Paraguay Gustavo Alfaro Pragmatismo defensivo 1992 0 Clasificado Ecuador Sebastián Beccacece Dinámico y directo 2015 0 Clasificado Bolivia Óscar Villegas Funcional 2016 0 Repechaje

Claves de los DT rumbo al Mundial 2026

La continuidad de procesos favorece a Argentina, Uruguay y Colombia.

favorece a Argentina, Uruguay y Colombia. Brasil apuesta por la experiencia internacional de Ancelotti para recuperarse.

de Ancelotti para recuperarse. Ecuador y Paraguay priorizan orden, físico y transiciones rápidas .

. El formato de 48 equipos exige equipos consolidados y con carácter.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuántas selecciones de Conmebol clasificaron al Mundial 2026?

Seis de forma directa y una mediante repechaje intercontinental.

2. ¿Qué entrenador tiene mayor experiencia internacional?

Carlo Ancelotti, por su extenso y exitoso recorrido en Europa.

3. ¿Cuál es la selección más consolidada del proceso?

Argentina, por resultados, continuidad y estabilidad táctica. Ve también los posibles convocados de la Albiceleste para el mundial.

4. ¿Uruguay puede sostener el ritmo de Bielsa?

El desafío será físico, pero el potencial competitivo es alto.

5. ¿Bolivia tiene chances reales de clasificar al Mundial 2026?

Bolivia no llega como gran candidato al salir de la altura. Puede vencer a Surinam e Irak será un desafío.