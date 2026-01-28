Este miércoles 28 de enero de 2026, vuelve el fútbol al Monumental. A las 20 horas, River Plate se enfrentará con Gimnasia en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura. Las puertas del estadio se abrirán a las 17.30 horas. Desde ese momento, todo el público podrá ingresar por los accesos habilitados. A pesar de las quejas de algunos vecinos que piden que sólo haya eventos en la cancha de River los fines de semana, otra vez se disputará un encuentro en la semana. La fecha fue programada por la Asociación del Fútbol Argentino. Teniendo en cuenta que estamos en enero y muchos porteños están de vacaciones, es probable que esta vez no colapse tanto el tránsito en la zona, como en otras oportunidades. Otro de los pedidos de los vecinos, fue que instalarán más baños químicos.
