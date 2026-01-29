Este jueves 29 de enero de 2026, desde las 22 horas y hasta las 7 AM del viernes, se realizará un corte por las obras del Puente Labruna, que afectará la circulación en la zona. La interrupción total de la calzada a la altura de Udaondo es necesaria para que Autopistas Urbanas (AUSA) realice el montaje vigas. Estas estructuras cruzarán la autopista para formar parte del nuevo tramo del puente. El objetivo central de estos trabajos es duplicar la capacidad vial de esta conexión, que pasará de tener un solo carril por mano a contar con dos carriles para cada lado, agilizando así el movimiento de los vehículos.

Caminos alternativos y desvíos

Para quienes tengan que circular durante la noche del jueves, se ha organizado un esquema de desvíos para evitar la zona de trabajo:

Tránsito por Cantilo: todo el flujo vehicular será desviado por la salida a la Av. Udaondo (hacia Ciudad Universitaria).

Reingreso: los conductores podrán retomar la autopista Cantilo a través del acceso que se encuentra ubicado justo después del Puente Labruna.

Salida de Lugones: se recuerda que la salida de Lugones hacia Udaondo permanece cerrada por tres semanas. Como alternativas, se recomienda salir antes en la Av. Del Libertador (a la altura de General Paz) o continuar hasta la salida de la calle La Pampa.

Todo el sector estará debidamente señalizado por personal de Seguridad Vial y se brindará información actualizada a través de los carteles electrónicos de la autopista.

Un puente que integra la ciudad

Esta obra no solo busca mejorar el flujo de autos, sino que propone una transformación urbana para los vecinos. El proyecto incluye una amplia pasarela peatonal y una bicisenda separada de los autos, lo que mejorará la conexión de zonas clave como el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y el nuevo Parque de la Innovación. Además, el nuevo diseño transformará el puente en un conector urbano con áreas de descanso, juegos para chicos, sectores gastronómicos y un sistema de terrazas verdes para que el trayecto sea mucho más que un simple cruce vial.

