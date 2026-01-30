Una vecina nos envió el siguiente comentario: “Faltan baños públicos en los paseos y parques al aire libre. No hablo de los químicos que son una fuente de microbios, sino de baños construidos. Cuatro paredes se dividen en dos, Hombres / Mujeres y una bacha para lavarse las manos. Agua, hay en todos los parques dado que hay que regarlos y luz también. Es importante poner una persona al cuidado de los mismos para poder mantenerlos limpios”.

Otros vecinos que vieron el comentario en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano), opinaron lo siguiente:

“Buenísima idea”.

“Creo que con un costo aceptable se puede hacer. Todos queremos baños limpios”.

“Hay proyectos de ley presentados por grupos por este tema. Lástima que en la Legislatura los proyectos que avanzan son los que garantizan negocios para los políticos en lugar de servicios y mejoras para los ciudadanos”.

“En Vicente López hay baños públicos en la costanera y hay gente que los mantiene limpios y cuidados”.

“Tienen que estar bloqueados con un QR para pagar. Además, debe haber una persona en la zona recorriendo y limpiando”.

“Es muy cierto faltan baños en los parques y plazas”.

¿Y para personas discapacitadas? También vamos a los espacios públicos”.

“¿Sabés cuánto puede durar en este país?, un día y aparece destruido. En Europa los baňos públicos con arancelados”.

“Los usarían los que están en situación de calle, como los baños de las estaciones de trenes y subtes”.

