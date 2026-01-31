Este domingo 01 de febrero de 2026 a las 15 horas se realizará un encuentro de hombres tejedores en el Museo Yrurtia que está ubicado en O´Higgins 2390, barrio de Belgrano (El museo cuenta con entrada accesible por Blanco Encalada 2040). En esta actividad, los participantes aprenderán a tejer con diferentes tipos de agujas. Solo tienen que llevar sus agujas de lana o crochet, algunas madejas de lana y un proyecto en proceso. La actividad es gratuita con cupos limitados por orden de llegada. No se suspende en caso de lluvia.

