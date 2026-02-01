Hoy, 01 de febrero de 2026, es el aniversario del barrio de Coghlan (135 años). Cuenta la historia que la estación del ferrocarril le dio nacimiento al barrio. El irlandés Juan Coghlan (1824-1890), que primero trabajó para la Municipalidad de Buenos Aires y luego fue técnico de los ferrocarriles ingleses, no debe haber imaginado la significación de su presencia en la ciudad y en un barrio que nació en 1891, un año después de su muerte, con el tendido del primer tramo del ramal Retiro – Tigre.

Coghlan pertenece a la Comuna 12 y es vecino de dos barrios de la Comuna 13 (Belgrano y Núñez). Está delimitado por las vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre), Núñez, Zapiola, Franklin D. Roosevelt, Avenida Dr. Ricardo Balbín, Avenida Monroe, vías del ex FF.CC. Mitre (ramal Suárez), Estomba, Franklin D. Roosevelt, Tronador, Avenida Congreso, San Francisco de Asís, Quesada hasta su intersección con vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre). Este barrio, donde predominan las casas bajas, tiene forma de pentágono y está dividido por la diagonal que traza la Avenida Balbín de nordeste a sudoeste.

