Este 01 de febrero de 2026, Excursionistas cumple 116 años. En 1910, en una casa ubicada en Soler 3631, Santos Cameán, José Zelada, Raúl Gantes, Luis Ghiano y Antonio Masciotra fundaron el Club. Allí siempre se juntaban unos amigos que se dedicaban a realizar excursiones por el Delta del Río Paraná y la Isla Maciel, practicando distintas pruebas atléticas.

Uno de los socios del club acercó a varios jugadores del Diario La Nación y así se armó el primer plantel de fútbol de Excursionistas. La camiseta era verde (por el color del césped) con una franja horizontal blanca (por los manteles que usaban en los picnics de las excursiones). Excursionistas disputó el primer torneo en la Liga Argentina de Football en el año 1911, jugando de local en el Club Florida, situado en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Pasaron los años

Santos Cameán, secretario y socio, en 1912 consiguió un campo de deportes en un descampado del Bajo Belgrano. Allí se construyó el actual, en la esquina de La Pampa y Miñones. En 1916, participando en la Asociación Amateurs de Football, Excursionistas venció al club Sportivo Palermo por 1 a 0 y obtuvo el campeonato de Segunda División, ascendiendo a la División Intermedia.

Comenzaron a llamarse Club Atlético Excursionistas en el año 1919 y modificaron la camiseta, por la actual (verde y blanca a bastones verticales). En 1924, Excursionistas se consagró campeón y logró el ascenso a Primera División, donde jugó ante River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Independiente, entre otros. En 1934 se fundó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la fusión de la Asociación Argentina de Fútbol (a la que pertenecía Excursionistas) con la Liga Profesional de Fútbol. Junto con otros clubes, Excursionistas fue clasificado para actuar en Segunda División a partir del año siguiente. De allí en adelante, disputó los Torneos de Ascenso, llegando a obtener el título de subcampeón detrás del Club Almagro en 1937.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Excursionistas cumple 116 años”