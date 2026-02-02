Con una programación de lujo, se presenta Cultura de Verano en el 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Durante el mes de febrero, Villa Urquiza tendrá una agenda que combinará conciertos, cine al aire libre, espectáculos escénicos y actividades para toda la familia. Las entradas se pueden reservar desde la Web: entradasba.buenosaires.gob.ar/establecimientos/83

Programación

Los miércoles estarán dedicados al jazz en la Terraza con el ciclo Jazzología como eje de la programación de febrero. El 4 se presentará Graciela Arenas Cuarteto, seguido el día 11 por Menchi Swing Quartet. El 18 será el turno de Canciones de Brasil, con Beto Caletti en guitarra y Mishka Adams en voz, y el ciclo cerrará el miércoles 25 con una noche de jazz y pop a cargo de Alejandra Martin en voz y Álvaro Torres en piano. Todos los conciertos se realizarán a las 20.30 horas.

Asimismo, la Terraza se transformará en una sala de cine al aire libre con el ciclo UPA! todos los jueves a las 20.30 horas. La programación comenzará el 5 de febrero con UPA! Una película argentina (2007), continuará el 12 con UPA! 2: El regreso (2015) y el 19 con UPA! Una pandemia argentina: Lado A + B (2021), y finalizará el 26 con UPA! Una primavera en Atenas (2025).

Las artes escénicas tendrán su espacio los viernes. En la Terraza, Improvisa2 se presentará los viernes 13 de febrero y 27 de febrero a las 20.30 horas. En la Sala Principal, Las medidas de Tomás Landa tendrá funciones los viernes 6 y 20 de febrero a las 20 horas, mientras que el viernes 13 de febrero a las 20 horas será el turno de La danza de los encuentros, a cargo de la Compañía Federal de Danza Argentina.

La música continuará los sábados en la Terraza, siempre a las 20.30 horas. El 7 de febrero se presentará Doble o Nada y el 14 habrá una función especial de San Valentín con Flamenco al filo a cargo de Mariana Astutti. El sábado 21 será el turno de Maxi Pachecoy y el 28 llegará Barby Aguirre.

Para toda la familia

La programación para toda la familia tendrá un lugar destacado durante el verano. Lexi, hablemos de dislexia se presentará los miércoles 4, 11, 18 y 25 de febrero a las 16 horas en la Sala Principal. Los sábados, en el mismo horario y sala, se podrá ver Las aventuras de Estrella y Estrellita, con funciones el 7, 14, 21 y 28 de febrero.

Los domingos a las 16 horas la Sala Principal recibirá el ciclo “Domingos Increíbles”, con propuestas musicales para las infancias. El 1 de febrero Al Tun Tun, el 8 Mecache, el 15 Los Ludic y el 22 Cote te canta.

La Milonga del CC25 a cargo de Julio Duplaá volverá a ocupar un lugar central en la programación con un encuentro semanal que se realizará todos los domingos, de 19 a 22 horas, en la Sala Redonda. Con la presencia de la Orquesta del Plata en vivo el último domingo del mes.

Por último, el Centro Cultural 25 de Mayo ofrecerá Visitas Inclusivas los lunes y jueves de febrero, a las 11 y a las 14 horas, como parte de su agenda de accesibilidad y apertura a la comunidad.

