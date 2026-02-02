Ya salió el diario Mi Belgrano de febrero de 2026 y lo podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano236.pdf

Novedades de esta edición

Carlos Lin, la voz del Barrio Chino: Pág. 2.

Colectivos que también sumaron un nuevo ramal: Pág. 3.

Los choques de enero: Pág. 4.

Policiales: Pág. 5.

Renovación del espacio verde más concurrido del barrio de Saavedra: Pag. 6.

Los 116 años de Excursionistas: Pág. 9.

El Correo de Lectores: Pág. 10.

Grúas que se llevan autos mal estacionados en Belgrano: Pag.10.

Aniversario de Coghlan: Pág. 11.

Cultura de Verano en el 25 de Mayo: Pág. 12.

Un nuevo punto de encuentro frente al Río de la Plata: Pag.13.

Por una historia de Amor: Pág. 14.

Una emblemática institución de la educación pública en Núñez: Pág. 14.

Bomberos trabajando: Pág. 15.

Paso a Nivel provisorio en Villa Urquiza: Pág. 16

Si todavía no la leíste, la edición de enero del diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad que contiene información de la ciudad la podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc13.pdf

