Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Diario Mi Belgrano de Febrero de 2026

Ya salió el diario Mi Belgrano de febrero de 2026 y lo podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano236.pdf

  • Suscripción papel: Así recibís todos los meses un ejemplar de la edición de papel de Mi Belgrano en tu domicilio. Costo Anual: $25.000.
  • Suscripción digital: Recibís todos los meses por WhastApp la edición digital del diario Mi Belgrano con información de los barrios de Belgrano, Núñez, Colegiales, Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. En la primera semana de la segunda quincena de cada mes recibís la edición digital del diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Costo Anual: $10.000.
  • Formas de Pago: Transferencia bancaria. Con Tarjeta de Crédito haciendo una transferencia desde Mercado Pago. También en efectivo abonando en cualquier sucursal de Pago Fácil o Rapi Pago. También desde el exterior haciendo una transferencia en dólares desde Paypal.
  • Para suscribirte: Enviá un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.

Novedades de esta edición

  • Carlos Lin, la voz del Barrio Chino: Pág. 2.
  • Colectivos que también sumaron un nuevo ramal: Pág. 3.
  • Los choques de enero: Pág. 4.
  • Policiales: Pág. 5.
  • Renovación del espacio verde más concurrido del barrio de Saavedra: Pag. 6.
  • Los 116 años de Excursionistas: Pág. 9.
  • El Correo de Lectores: Pág. 10.
  • Grúas que se llevan autos mal estacionados en Belgrano: Pag.10.
  • Aniversario de Coghlan: Pág. 11.
  • Cultura de Verano en el 25 de Mayo: Pág. 12.
  • Un nuevo punto de encuentro frente al Río de la Plata: Pag.13.
  • Por una historia de Amor: Pág. 14.
  • Una emblemática institución de la educación pública en Núñez: Pág. 14.
  • Bomberos trabajando: Pág. 15.
  • Paso a Nivel provisorio en Villa Urquiza: Pág. 16

Si todavía no la leíste, la edición de enero del diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad que contiene información de la ciudad la podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc13.pdf

