Ya salió el diario Mi Belgrano de febrero de 2026 y lo podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano236.pdf
Novedades de esta edición
- Carlos Lin, la voz del Barrio Chino: Pág. 2.
- Colectivos que también sumaron un nuevo ramal: Pág. 3.
- Los choques de enero: Pág. 4.
- Policiales: Pág. 5.
- Renovación del espacio verde más concurrido del barrio de Saavedra: Pag. 6.
- Los 116 años de Excursionistas: Pág. 9.
- El Correo de Lectores: Pág. 10.
- Grúas que se llevan autos mal estacionados en Belgrano: Pag.10.
- Aniversario de Coghlan: Pág. 11.
- Cultura de Verano en el 25 de Mayo: Pág. 12.
- Un nuevo punto de encuentro frente al Río de la Plata: Pag.13.
- Por una historia de Amor: Pág. 14.
- Una emblemática institución de la educación pública en Núñez: Pág. 14.
- Bomberos trabajando: Pág. 15.
- Paso a Nivel provisorio en Villa Urquiza: Pág. 16
Si todavía no la leíste, la edición de enero del diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad que contiene información de la ciudad la podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc13.pdf
