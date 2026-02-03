En un día del mes de enero de 2026, la Policía de la Ciudad realizó una persecución en Villa Pueyrredón. El hecho ocurrió cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas advirtieron un automóvil Volkswagen Vento que circulaba sin patente por la avenida Albarellos y del Fomentista. Al notar la presencia policial, el conductor intentó escapar a gran velocidad, violando semáforos en rojo, hasta que fue interceptado.

Con la presencia de testigos, los uniformados requisaron el vehículo y hallaron junto a la palanca de cambios una pistola semiautomática Bersa con cargador colocado y munición en recámara, lista para el disparo, además de un porta credencial de la Policía de la Ciudad. En el baúl se secuestraron 10 municiones calibre 9 milímetros y se constató que el rodado tenía balizas policiales instaladas en la parrilla frontal.

El imputado, un hombre de 35 años, no pudo justificar la tenencia y portación del arma ni del material policial. Intervino la Unidad de Flagrancia Norte que dispuso la detención del sospechoso y el secuestro del arma de fuego, el vehículo, la credencial y las municiones.

