Plomero y electricista con atención rápida, prolija y profesional.

Años de experiencia brindando soluciones reales.

Instalaciones eléctricas

Reparación de cortocircuitos

Cambio de luminarias

Reparación de cañerías

Colocación de artefactos sanitarios

Mantenimiento general

Urgencias

Zona CABA y Zona Norte. Aceptamos todos los medios de pago (Efectivo · Transferencia · MP · Tarjetas de crédito)

Contactanos por Instagram: @solucioneswalter o por WhatsApp al 11 5042 0992.

