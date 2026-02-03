Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Electricidad Electricista Plomero Reparaciones Servicios

Plomero y Electricista

Feb 3, 2026 #Cambio de luminarias, #Colocación de artefactos sanitarios, #Electricista, #Instalaciones eléctricas, #Mantenimiento General, #Plomero, #Reparación de cañerías, #Reparación de cortocircuitos, #Reparaciones, #Urgencias
Plomero y Electricista

Plomero y electricista con atención rápida, prolija y profesional.

Años de experiencia brindando soluciones reales.

  • Instalaciones eléctricas
  • Reparación de cortocircuitos
  • Cambio de luminarias
  • Reparación de cañerías
  • Colocación de artefactos sanitarios
  • Mantenimiento general
  • Urgencias

Zona CABA y Zona Norte. Aceptamos todos los medios de pago (Efectivo · Transferencia · MP · Tarjetas de crédito)

Contactanos por Instagram: @solucioneswalter o por WhatsApp al 11 5042 0992.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Plomero y Electricista”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y también de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: También podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Además se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Arquitectura y Reformas

Comercios en Belgrano y alrededores

La esquina más dulce de Belgrano

Te has perdido

Archivo Policiales Villa Pueyrredón

Persecución en Villa Pueyrredón

3 febrero, 2026 admin
Clasificados Electricidad Electricista Plomero Reparaciones Servicios

Plomero y Electricista

3 febrero, 2026 admin
Diario Ediciones de 2026

Diario Mi Belgrano de Febrero de 2026

2 febrero, 2026 admin
Actividades Archivo Espectáculos Villa Urquiza

Cultura de Verano en el 25 de Mayo

2 febrero, 2026 admin