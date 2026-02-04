Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Año Nuevo Chino Archivo Barrio Chino Entrevistas Mi Belgrano TV

La voz del Barrio Chino

Feb 4, 2026 #Año Nuevo Chino, #Barrio Chino, #Carlos Lin, #Entrevistas
La voz del Barrio Chino

Carlos, un discípulo de Juan Alberto Badia, es un locutor profesional que hace años se convirtió en la voz del Barrio Chino. Su nombre original es: Lin Wen Chen (Bosque de idioma firme) pero todos lo conocen como Carlitos Lin. Desde los 2 años está radicado en Buenos Aires.  Mi Belgrano, a través del periodista Nicolás Arano, le hizo una de las primeras notas del año a un referente del Barrio Chino.

Festejos

Domingo 8 de febrero – Plaza de los Parques Nacionales Argentinos: Como antesala del inicio formal de las celebraciones, se realizará una jornada abierta al público. Habrán danzas tradicionales, expresiones artísticas, gastronomía típica y actividades familiares, marcando el comienzo del mes del Año Nuevo Chino en la ciudad.

Sábado 14 al martes 17 de febrero de 12 a 20 horas: EVENTO CENTRAL GRAN BARRIO CHINO: Durante el fin de semana largo de Carnaval, el Barrio Chino de Buenos Aires será el escenario principal del Año Nuevo Chino en la Argentina. Habrá una programación artística y cultural de gran escala, que conjuga tradición, modernidad y tecnología.

