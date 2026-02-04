Carlos, un discípulo de Juan Alberto Badia, es un locutor profesional que hace años se convirtió en la voz del Barrio Chino. Su nombre original es: Lin Wen Chen (Bosque de idioma firme) pero todos lo conocen como Carlitos Lin. Desde los 2 años está radicado en Buenos Aires. Mi Belgrano, a través del periodista Nicolás Arano, le hizo una de las primeras notas del año a un referente del Barrio Chino.

Festejos

Domingo 8 de febrero – Plaza de los Parques Nacionales Argentinos: Como antesala del inicio formal de las celebraciones, se realizará una jornada abierta al público. Habrán danzas tradicionales, expresiones artísticas, gastronomía típica y actividades familiares, marcando el comienzo del mes del Año Nuevo Chino en la ciudad.

Sábado 14 al martes 17 de febrero de 12 a 20 horas: EVENTO CENTRAL GRAN BARRIO CHINO: Durante el fin de semana largo de Carnaval, el Barrio Chino de Buenos Aires será el escenario principal del Año Nuevo Chino en la Argentina. Habrá una programación artística y cultural de gran escala, que conjuga tradición, modernidad y tecnología.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La voz del Barrio Chino”