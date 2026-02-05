Este jueves 05 de febrero de 2026, poco después del mediodía, había dos árboles caídos en Barrancas de Belgrano. Un árbol impactó sobre dos colectivos, uno de la línea 60 y otro de la 29, produciéndose así un choque entre ambos en Virrey Vértiz y Sucre. Los dos colectivos circulaban con pasajeros. Los Bomberos de la Ciudad y ambulancias del SAME asistieron al lugar y cortaron el tránsito en esa cuadra. Tres mujeres mayores de edad requirieron atención médica.

Los vecinos que nos mandaron fotos y videos, opinaron en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano):

