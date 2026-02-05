Mi Belgrano

Feb 5, 2026 #Árbol, #Árbol caído, #Barrancas de Belgrano, #Choque, #Colectivos
Árboles caídos en Barrancas de Belgrano

Este jueves 05 de febrero de 2026, poco después del mediodía, había dos árboles caídos en Barrancas de Belgrano. Un árbol impactó sobre dos colectivos, uno de la línea 60 y otro de la 29, produciéndose así un choque entre ambos en Virrey Vértiz y Sucre. Los dos colectivos circulaban con pasajeros. Los Bomberos de la Ciudad y ambulancias del SAME asistieron al lugar y cortaron el tránsito en esa cuadra. Tres mujeres mayores de edad requirieron atención médica.

Los vecinos que nos mandaron fotos y videos, opinaron en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano):

