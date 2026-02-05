Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a dos ladrones de bicicletas. Los menores de 15 y 17 años eran buscados por robos similares realizados en los últimos días en la zona de Belgrano. El hecho ocurrió en un edificio donde personal policial observó a los imputados retirando el rodado marca Specialized, del interior del garaje. Ante esa situación, se irradió la alerta y el personal de la Comisaría Vecinal 14B inició una persecución.
Uno de los menores fue detenido en la zona de Arce y Gorostiaga, mientras que el segundo fue reducido en la intersección de avenida del Libertador y Olleros. El detenido de 15 años registra 5 antecedentes por robo en los últimos meses. Intervino el Juzgado Nacional de Menores Nº7, Secretaría Nº20, que dispuso la detención de los imputados y el traslado al Instituto Inchausti.
