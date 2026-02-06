La renovación llegó al Parque Saavedra (Comuna 12), el espacio verde más concurrido del barrio. En el patio de juegos de la calle Vilela, en la intersección con Roque Pérez y Superí, se transformó un sector que estaba muy deteriorado. Antes de la intervención, el patio se encontraba delimitado por un murete de mampostería con reja perimetral. Contaba con un piso de arena como superficie absorbente. El equipamiento existente estaba compuesto por juegos tradicionales metálicos (hamacas, subibajas, toboganes y estructuras para trepar) con claros signos de antigüedad y desgaste. Además, no se registraban superficies de seguridad modernas. No había juegos accesibles o inclusivos. Las raíces de los árboles cercanos invadían parcialmente el área de arena, generando una situación de riesgo.

Lo nuevo

Con la renovación, se recuperó de manera integral este espacio recreativo. Se incorporó nuevo equipamiento lúdico acorde a los estándares actuales de seguridad, inclusión y confort. Para ello, se reemplazaron los juegos obsoletos por elementos actualizados y se reconfiguró la forma del patio, evitando la superposición con las raíces invasivas existentes.

La intervención incluyó la puesta en valor del sector de estar contiguo al patio, promoviendo su integración funcional con la vereda y los senderos interiores del parque. Se ejecutó un nuevo solado de hormigón intertrabado, acompañado por canteros que permiten alojar las especies existentes, y se incorporó mobiliario urbano destinado a favorecer la reunión y la permanencia.

Así, el patio de juegos ahora tiene una superficie total final de 584 m², con una superficie absorbente de 458 m² y una superficie seca de 126 m², optimizando el equilibrio entre áreas de juego, circulación y descanso. El proceso contó con la participación del equipo de proyectos de la Comuna 12, junto con la verificación de instalaciones por parte de la Dirección General de Alumbrado y el relevamiento de especies a cargo de la Dirección General de Arbolado.

