La renovación llegó al Parque Saavedra (Comuna 12), el espacio verde más concurrido del barrio. En el patio de juegos de la calle Vilela, en la intersección con Roque Pérez y Superí, se transformó un sector que estaba muy deteriorado. Antes de la intervención, el patio se encontraba delimitado por un murete de mampostería con reja perimetral. Contaba con un piso de arena como superficie absorbente. El equipamiento existente estaba compuesto por juegos tradicionales metálicos (hamacas, subibajas, toboganes y estructuras para trepar) con claros signos de antigüedad y desgaste. Además, no se registraban superficies de seguridad modernas. No había juegos accesibles o inclusivos. Las raíces de los árboles cercanos invadían parcialmente el área de arena, generando una situación de riesgo.
Lo nuevo
Con la renovación, se recuperó de manera integral este espacio recreativo. Se incorporó nuevo equipamiento lúdico acorde a los estándares actuales de seguridad, inclusión y confort. Para ello, se reemplazaron los juegos obsoletos por elementos actualizados y se reconfiguró la forma del patio, evitando la superposición con las raíces invasivas existentes.
La intervención incluyó la puesta en valor del sector de estar contiguo al patio, promoviendo su integración funcional con la vereda y los senderos interiores del parque. Se ejecutó un nuevo solado de hormigón intertrabado, acompañado por canteros que permiten alojar las especies existentes, y se incorporó mobiliario urbano destinado a favorecer la reunión y la permanencia.
Así, el patio de juegos ahora tiene una superficie total final de 584 m², con una superficie absorbente de 458 m² y una superficie seca de 126 m², optimizando el equilibrio entre áreas de juego, circulación y descanso. El proceso contó con la participación del equipo de proyectos de la Comuna 12, junto con la verificación de instalaciones por parte de la Dirección General de Alumbrado y el relevamiento de especies a cargo de la Dirección General de Arbolado.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “La renovación llegó al Parque”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.