Este viernes 06 de febrero de 2026, los Bomberos de la Ciudad realizaron un rescate en Núñez. Se trasladaron hasta un edificio ubicado en Ruiz Huidobro al 2300 debido a que un hombre de 75 años tenía intenciones de arrojarse al vacío desde un quinto piso. Cuando arribaron, hallaron al involucrado colgado de mitad de cuerpo de una ventana que da hacia el exterior pero tras la rápida intervención lograron ponerlo a resguardo. Trabajaron en el lugar, integrantes del grupo especial de rescate de los Bomberos de la Ciudad. También se hicieron presentes efectivos de la Comisaría vecinal 13B.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Rescate en Núñez”