Llega el año del caballo de fuego (4724) y comienzan los festejos. Este sábado 07 de febrero, por la tarde, se realizarán los clásicos desfiles y danzas callejeras en el Barrio Chino de Belgrano. Al día siguiente, el domingo 08 de 11 a 20 horas, en la Plaza Parques Nacionales (Avenida Figueroa Alcorta entre Sucre y Echeverría), los festejos continuarán con más de 40 stands gastronómicos en los que se podrán degustar los típicos platos chinos. También habrán, stands con indumentaria, productos tradicionales, objetos decorativos y otros de filosofía del Feng Shui.

Los shows se realizarán en el escenario principal a partir de las 13 horas. Exhibiciones de artes marciales. Música y danzas tradicionales. El Dragón y los Leones chinos. A las 15 horas será el acto de apertura oficial del evento con la tradicional pintada de la pupila del ojo del dragón, ritual que da inicio al comienzo de los festejos.

