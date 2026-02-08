El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está invitando a los vecinos a participar de una reunión de cocreación para conversar sobre los eventos masivos en la zona. La convocatoria busca debatir ideas para mejorar la convivencia y calidad de vida en el barrio. El objetivo es fomentar el diálogo y el trabajo conjunto para garantizar que las decisiones públicas reflejen de manera efectiva las necesidades de la comunidad. Este encuentro se realizará el martes 10 de febrero de 2026 en el barrio de Núñez. Los que quieran participar pueden anotarse haciendo un cli aquí.

