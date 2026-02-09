El domingo 08 de febrero de 2026 se produjo un incendio en un departamento de Belgrano. El siniestro se produjo en un edificio de 8 pisos ubicado en Roosevelt entre Vuelta de Obligado y Cuba. Los Bomberos de la Ciudad se desplazaron hasta el lugar y al llegar se encontraron una gran cantidad de humo. Franquearon el acceso y accedieron a un departamento del segundo piso. El fuego se había desarrollado sobre un artefacto de cocina. La guardia atacó el proceso con una línea de 38 mm pudiendo dominarlo. La evacuación se realizó en orden y sin pánico. Un menor de edad fue trasladado por personal de SAME al Hospital Pirovano con diagnóstico de control clínico.
