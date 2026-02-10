La 42 y la 114, son dos líneas de colectivos que sumaron un nuevo ramal. Desde el jueves 22 de enero de 2026 el colectivo 42 sumó el nuevo ramal C, que conecta el Parque de los Niños en Núñez con Nueva Pompeya y mejora la movilidad entre distintos puntos de la ciudad. Funcionará desde las 5.30 hasta las 22 horas. Este cambio beneficia a más de 30.000 personas que viajan todos los días y necesitan una mejor conexión con Colegiales, Chacarita, Palermo, Villa Crespo, Caballito y Parque Chacabuco.

Por su parte, la línea 114 de colectivos extendió su recorrido llegando hasta el Aeroparque Jorge Newbery. Con la incorporación del Ramal C, la Línea 114 enlaza de forma directa el Aeroparque con Villa Devoto. Este ramal pasará por puntos claves como el Aeroparque Jorge Newbery, para luego adentrarse en los barrios de Palermo, Núñez, Belgrano y Villa Urquiza, antes de llegar a su cabecera en Villa Devoto. Tendrá frecuencias que irán desde los 26 hasta los 35 minutos.

