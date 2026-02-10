Este martes 10 de febrero de 2026, por la mañana, un paseador de perros encontró un hombre muerto en el Parque Saavedra. El paseador recorría la zona con varias mascotas cuando vio el cuerpo de un hombre que primero pensó que estaba dormido. Luego llamó al 911. Los médicos del SAME constataron el deceso de la víctima que tenía una herida de arma blanca en el tórax.

Intervino en el caso la Fiscalía del Distrito de los Barrios Saavedra Núñez que dispuso el trabajo de la División Homicidios y la presencia de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para realizar las tareas periciales y así determinar la mecánica del ataque y la identidad de la víctima, así como posibles móviles del hecho.

El cuerpo no presentaba otras lesiones o signos de defensa. Las primeras pericias indicaron que podría haberse tratado de una lesión autoinfligida ya que el mango del cuchillo presentaba un golpe compatible con una piedra que fue hallada junto a cuerpo. Dos personas en situación de calle aseguraron haberlo visto caminando por el parque a las 2 AM.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Muerto en el Parque Saavedra”