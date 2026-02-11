CARLOS carpintero a domicilio. La solución para todas las cuestiones de carpintería.

SERVICIOS OFRECIDOS: FABRICACIÓN DE MUEBLES A MEDIDA. ARMADO Y DESARMADO DE MUEBLES. CAMBIO DE BISAGRAS Y GUÍAS. CEPILLADO DE PUERTAS. ARREGLO DE TODO TIPO DE MUEBLES Y PUERTAS

OFREZCO MIS SERVICIOS A ESCUELAS Y CONSORCIOS.

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y PROFESIONAL. TRABAJO GARANTIZADO.

Si busca un carpintero a domicilio, no dude en contactarme: 11 5857-4249.

