Juan es Gasista y Plomero. Realiza la reparación e instalación de cocinas, estufas, calefones, termotanques, puertas de hornos, pérdidas de gas. Todas las marcas y repuestos.

También trabajos de Plomería: Limpieza de tanques – Depósito de Baño – Mochilas – Canillas. Destapaciones pluviales, cocinas, lavaderos, baños y cloacas.

Para más información lo pueden contactar a Juan por WhatsApp al: 15-3000-2031.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Gasista y Plomero”