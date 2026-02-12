El año empezó con varios incidentes viales en la zona. Te contamos a continuación los choques de enero de 2026.

08 de enero: Cerca de las 17 horas, chocaron dos colectivos de la línea 41 en Av. Balbín al 4800 (barrio de Saavedra). El choque se produjo cuando un colectivo, que llegaba por detrás, embistió al que estaba adelante. Ambos se encontraban sin pasajeros al momento de la colisión. Uno de los conductores fue trasladado al Hospital Pirovano.

10 de enero: Atropellaron a un Delivery en Conesa y Echeverría.

13 de enero: Choque entre dos automóviles en Virrey del Pino y Amenábar. No andaba el semáforo.

17 de enero: Marta Fort impactó con su vehículo a una mujer de 89 años que estaba cruzando a mitad de cuadra en Migueletes al 1100, entre Olleros y Federico Lacroze. La mujer atropellada fue trasladada a un centro médico para controles de rutina.

18 de enero: Un colectivo de la línea 67 chocó con una moto en Vuelta de Obligado y Juramento. El conductor de la moto fue trasladado a un hospital.

22 de enero: En Av. Del Libertador y Maure, chocaron dos autos particulares. Los Bomberos de la Ciudad asistieron a los conductores y establecieron medidas de seguridad en el lugar. Trasladaron a una persona al Hospital Rivadavia y otra al Pirovano.

27 de enero: Choque y vuelco en Zapiola entre Deheza y Pico. Asistieron a un herido que lo trasladaron con una ambulancia del SAME.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Los choques de enero”