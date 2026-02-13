Durante el fin de semana largo de Carnaval, del sábado 14 al martes 17 de febrero de 12 a 20 horas, el Barrio Chino de Buenos Aires (Juramento y Arribeños) será el escenario principal del Año Nuevo Chino en la Argentina.

Programación

Los festejos incluirán una programación artística y cultural de gran escala, que conjuga tradición, modernidad y tecnología. Las actividades centrales incluirán:

Danzas del Dragón y del León, con un show especial en altura frente al arco del Barrio Chino. Uno de los momentos más esperados del evento.

Desfiles de moda “Moderno y Milenario”, que reflejan la evolución estética de la cultura china, combinando tradición ancestral y diseño contemporáneo.

Exhibiciones de artes marciales tradicionales, con la participación de los expertos y maestros más importantes de la Argentina, representantes de distintas escuelas y estilos.

Espacios dedicados al horóscopo chino, con la presencia de especialistas y referentes en astrología oriental, que explicarán el significado del Año del Caballo de Fuego y brindarán lecturas simbólicas al público.

Música con DJs y espectáculos en vivo, integrando sonidos tradicionales y actuales.

Gastronomía china, con la participación de 288 comercios adheridos del Gran Barrio Chino, que formarán parte activa del evento ofreciendo propuestas gastronómicas, culturales y comerciales.

Intervenciones artísticas de muralistas reconocidos, realizando obras en vivo durante las jornadas.

En este marco, el Barrio Chino será también el escenario simbólico de la llegada del Año del Caballo de Fuego, un signo asociado a la energía, el movimiento y la fuerza vital. El caballo, además, ocupa un lugar central en la cultura popular argentina, lo que permitirá una fusión artística y simbólica entre ambas tradiciones.

La gran novedad de esta edición será la incorporación de robots cuadrúpedos (perros robot), que se integrarán a las danzas y performances, mostrando el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al espectáculo, y simbolizando el encuentro entre la China milenaria y la China contemporánea.

CONEXIÓN INTERNACIONAL

El evento contará además con una conexión simbólica con ocho Barrios Chinos del mundo, reforzando el carácter global de la celebración y el espíritu de unión cultural que representa el Año Nuevo Chino a nivel internacional.

La conducción central del evento estará a cargo de Carlos Lin, referente histórico del Año Nuevo Chino en la Argentina y presentador de estas celebraciones desde sus inicios. En 2026, los festejos cumplen 20 años desde su primera edición en el país, consolidándose como una de las manifestaciones culturales más importantes del calendario nacional.

