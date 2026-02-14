Alquiler de consultorios Psicológicos. Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información sobre el alquiler de consultorios psicológicos pueden consultar al Email: lilianav468@gmail.com o al WhatsApp al: 11-5927-3670.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Alquiler de Consultorios Psicológicos”