En el día de San Valentín, recordamos una historia de amor. Daniela vivía en Monroe de la mano impar y Agustín enfrente. Él trabajaba en un bar sobre Juramento y ella en un comercio de ropa de Cabildo. Los dos recorrían, todos los días, las mismas cuadras en casi el mismo horario: iban por Monroe, doblaban en Vuelta de Obligado, pasaban por el cuartel de bomberos, por el cine, giraban en Juramento y seguían hasta llegar a la mítica esquina del barrio y de ahí caminaban hasta su destino diario, su lugar de trabajo.

En sus tiempos libres, en Arcos y Monroe, realizaban diversas actividades: compraban facturas, pescado, milanesas y se pesaban en la balanza de la farmacia. Solían cruzar la barrera de Monroe para ir al Supermercado a hacer su gran compra mensual. Sus vidas eran paralelas que nunca se cruzaban, hasta que un día tal vez llegaron al infinito y se juntaron.

El encuentro

El 01 de febrero del año 2012, cerca de las 18.30 horas empezó a llover intensamente y en cuestión de 20 minutos el agua subió. Por momentos, las precipitaciones alcanzaron el equivalente a 100 mm por hora. Hubo anegamientos en varias calles. En Blanco Encalada, frente al Museo Yrurtia, los autos estaban flotando y ellos dos quedaron parados en aquella esquina sin poder cruzar. Se miraron, sonrieron, y ella le dijo: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Agustín le tendió la mano y la ayudó a atravesar las corrientes tormentosas de Blanco Encalada. Caminaron juntos hasta llegar a Monroe, Daniela le agradeció mientras él sacó aquella birome que tenía para la ocasión, le pidió su número de teléfono y lo anotó en la palma de su mano.

Trece días después acordaron una cita, fueron a tomar algo frente a la Plaza Belgrano y en el día de los enamorados, sellaron con un beso el inicio de una historia de amor. Hoy, a 14 años de haberse besado por primera vez, viven felices en el barrio de Belgrano, cerca de Arcos y Monroe, junto a sus dos hijos. La panadería de la esquina ya no está, pero siguen comprando en la pescadería y en la carnicería. Así continúa esta historia de un amor que empezó con una inundación.

