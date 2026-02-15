Reproducimos a continuación, los mensajes que nos enviaron vecinos que fueron víctimas o testigos de hechos delictivos en enero de 2026.

Engaño

“Hace unos días venía conduciendo mi auto por la calle Cuba y al llegar a Manuela Pedraza una persona me hizo señas como que tenía la goma delantera del lado del acompañante baja. Me detuve y bajé a mirar la goma y estaba bien. Otro muchacho vestido de mecánico que estaba enfrente me dijo que la rueda se movía, que estacione enfrente y él miraba a ver qué pasaba. Me dijo que haga unos movimientos con el volante y me mostró que una pieza de goma se había roto. Me dijo que me lo podía solucionar que vayamos a su taller que estaba a 4 cuadras».



«Se subió a mi auto y nos movimos hasta Campos Salles casi Cabildo y me hacía manejar muy despacio. Estacionamos y empezó a supuestamente revisar golpeando el tren delantero. Finalmente, tras la supuesta ayuda que me brindó, le dí unos pesos en agradecimiento. Luego fui a una gomería cercana y me dijeron que ya habían ido personas con situaciones similares, el auto no tenía nada, fue todo un engaño para sacarme plata”.

Robos en Comercios

“El lunes 12 de enero, alrededor de las 19.40 horas, sufrí un robo en un comercio de Blanco Encalada al 2400. Entró una pareja, la mujer me distrajo y el señor me robó el celular del mostrador. En la comisaría de Vuelta de Obligado y Mendoza me tuvieron dos horas para hacer la denuncia. Lo cuento para que la gente de la zona esté alerta”.

“En un negocio cerca de las vías de Belgrano R, el empleado dejó un segundo el mostrador y le robaron el celular. No hay que descuidarse en ningún momento”.

“El 16 de enero robaron otro local en Blanco Encalada al 2400. En la misma cuadra que el robo del 12 de enero. Entraron tres mujeres y vaciaron la caja. Detuvieron a una de las mujeres”.

Detenidos en hechos delictivos en enero de 2026

“El 18 de enero entraron dos ladrones a un edificio ubicado en Zabala y Villanueva. La policía estuvo alrededor de 20 minutos buscándolos, estaban escondidos en el edificio. Finalmente, pudieron detenerlos y eran menores de edad”.

“El 21 de enero la policía capturó a un delincuente en Av. Cabildo y Mendoza”.

“Quiero hacer llegar las felicitaciones a los policías que pudieron detener a un hombre el pasado 22 de enero. Este individuo, un día antes había robado elementos de un local comercial de Juramento casi esquina Arribeños”.

“El 29 de enero, dos menores de edad fueron detenidos en Virrey Loreto y 3 de febrero a las 16:30 horas”.

Robos a vehículos

“El 23 de enero estacionamos el auto en Campos Salles entre 11 de septiembre y 3 de febrero. Al día siguiente lo encontramos con la cerradura rota del baúl y sin la rueda de auxilio”.

“Me forzaron el capot y me robaron la batería del auto. Es la segunda vez en menos de un año. Me rompieron la barra antirrobo y hasta el borne. Vuelta de Obligado y La Pampa. Una cueva de noche”.

Medidores

“El 30 de enero nos robaron los medidores de agua en Monroe y 11 de septiembre”.

