El domingo 15 de febrero de 2026, minutos antes de las 6 AM, chocaron dos vehículos en Saavedra, en la esquina de Ramallo y Conde. Un Chevrolet Corsa impactó de costado a una Renault Kangoo. En el Chevrolet Corsa, que terminó con el capot destrozado, circulaban un hombre y una mujer mayores de edad y tres menores femeninas. En tanto, en la Renault Kangoo que volcó, viajaban dos hombres mayores de edad. De las siete personas, cinco requirieron asistencia médica (cuatro adultos y una menor). Trasladaron a tres personas al Hospital (una adolescente de 15 años, una mujer de 22 años y un hombre de 33 años) por latigazo cervical; una lesión frecuente en choques de alta energía por el movimiento brusco del cuello. Mientra que a otros dos hombres los atendieron en el lugar.

El tránsito fue cortado a la espera de la llegada de Policía Científica y de grúas encargadas de remover los rodados. En la esquina del choque hay cámaras de seguridad privadas que podrían ser claves para determinar la mecánica exacta del choque. El accidente pudo haber sido más grave, ya que había autos estacionados a escasa distancia, pero ninguno resultó afectado.

