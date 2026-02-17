Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Feb 17, 2026 #Adultos Mayores, #Baile, #Clases, #Clases de Baile, #Más 60
Clases para mayores de 60 años

Te invito a mis clases para mayores de 60 años donde realizamos una actividad física creativa con todos los ritmos y música de todos los tiempos. Bailamos para reducir tensiones, adquirir flexibilidad, postura y equilibrio. También realizamos gimnasia en sillas con diversos elementos para mejorar la flexibilidad, la postura y el equilibrio. Finalizando la clase les realizo masajes descontracturantes a las alumnas para que se sientan bien relajadas.

Estamos en Belgrano y las clases comienzan el 3 de marzo

Podés enviarme un mensaje ó llamarme y te paso más información: 11 3436 0603.

