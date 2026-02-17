El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En este número: La denuncia policial. Picadas en la General Paz. Espectáculos en CABA. Subtes y Colectivos. Violación del semáforo en rojo. Revitalización del Microcentro pág 07. El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Febrero 2026, se puede leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc14.pdf
- Para publicar un aviso, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores). El diario Mi Belgrano de Febrero de 2026, lo podés leer en forma gratuita desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano236.pdf
- Si te gustó el diario podés realizar tu colaboración. Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- Si querés recibir todos los meses por Email el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad podés enviarnos un Email a: mibuenosairesmiciudad@gmail.com o suscribirte a nuestro Grupo en Google desde la siguiente Web: https://groups.google.com/u/2/g/mibuenosairesmiciudad
Recomendaciones para los lectores de Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Febrero 2026
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.