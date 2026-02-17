Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En este número: La denuncia policial. Picadas en la General Paz. Espectáculos en CABA. Subtes y Colectivos. Violación del semáforo en rojo. Revitalización del Microcentro pág 07. El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Febrero 2026, se puede leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc14.pdf

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores). El diario Mi Belgrano de Febrero de 2026, lo podés leer en forma gratuita desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano236.pdf
