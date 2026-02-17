El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En este número: La denuncia policial. Picadas en la General Paz. Espectáculos en CABA. Subtes y Colectivos. Violación del semáforo en rojo. Revitalización del Microcentro pág 07. El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Febrero 2026, se puede leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc14.pdf

Para publicar un aviso, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.

Diario Mi Belgrano : Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores). El diario Mi Belgrano de Febrero de 2026, lo podés leer en forma gratuita desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano236.pdf

: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores). El diario Mi Belgrano de Febrero de 2026, lo podés leer en forma gratuita desde: Si te gustó el diario podés realizar tu colaboración. Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).

(Allí podés realizar tu transferencia). Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).

Si querés recibir todos los meses por Email el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad podés enviarnos un Email a: mibuenosairesmiciudad@gmail.com o suscribirte a nuestro Grupo en Google desde la siguiente Web: https://groups.google.com/u/2/g/mibuenosairesmiciudad



Recomendaciones para los lectores de Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Febrero 2026