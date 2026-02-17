La Policía de la Ciudad desplegó operativos en los recitales de Bad Bunny realizados el 13, 14 y 15 de febrero, en el estadio Monumental. En total se labraron 347 actas contravencionales. 80 trapitos quedaron demorados por “prestar servicio de estacionamiento ilegal”. 92 personas intentaron ingresar al show sin tener entrada o autorización. A 138 personas se les labró una cta por “uso indebido del espacio público” y otras 37 por “suministrar o guardar bebidas alcohólicas”. Además, se labraron 3 actas de notificación por el Registro de Deudores Alimentantes Morosos, quienes fueron separados y no pudieron entrar a ver el recital.
