Feb 18, 2026 #Clasificados, #Cursos, #Educación
Se pueden estudiar las siguientes Carreras y Cursos en ICEA: Grafología, Consultoría Psicológica – Counseling, Liderazgo Ontológico – Coaching y Recursos Humanos. Grafología, Diplomatura en Sexualidades, Diplomatura en Desarrollo Personal y Consumos Problemáticos. Informes y Consultas por Email: secretaria@icea.com.ar o por WhatsApp: 11-6402-3830.

