La Policía de la Ciudad desbarató un desarmadero en el Barrio Mitre, en Saavedra. Durante un allanamiento, secuestraron una gran cantidad de autopartes valuadas en unos 25 millones de pesos. La pesquisa estuvo a cargo de personal de la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad.

En tareas de ciberprevención los detectives detectaron que un usuario en redes sociales vendía autopartes por la plataforma digital Marketplace, un canal no autorizado para la comercialización de repuestos automotores usados. Ante tal descubrimiento, la fiscalía interventora ordenó establecer la identidad del usuario y la procedencia del material ofrecido. Como resultado, los investigadores determinaron que la venta se hacía en el propio domicilio del involucrado, una casa del Barrio Mitre. Identificado el domicilio, el juzgado interviniente libró la orden de allanamiento, donde los policías secuestraron decenas de autopartes de todo tipo y modelo de vehículos, de origen no documentado.

Los efectivos incautaron un block de motor, calippers de frenos, parabrisas, tanques de combustible, parrillas columnas de dirección, llantas, paragolpes, tapa de baúl puertas, bombas de aceite y guardabarros, entre otros repuestos. Los oficiales secuestraron documentación y equipos electrónicos, destinados a ser peritados para determinar eventuales conexiones comerciales.

Los oficiales notificaron al imputado, de 41 años, de la iniciación de causa por “desarmado ilegal de automotores y/o comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados para automotores”, al tiempo que identificaron a otros dos hombres y una mujer que se hallaban en la vivienda, según determinó la magistratura.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Desarmadero en el Barrio Mitre”