En el barrio de Núñez hay una emblemática institución de la educación pública fundada en el año 1906. Se trata del Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest” que está ubicado en Miguel B. Sánchez 1338. En este edificio funcionan el Instituto Superior de Educación Física N° 1, de nivel superior no universitario, con una matrícula de 2.231 estudiantes; el Instituto Superior de Deportes, que dicta la Tecnicatura Superior en Actividad Física y Preparación Física Deportiva con trayectos formativos en disciplinas como atletismo, natación, básquetbol, hockey, fútbol y vóley, entre otras, y cuenta con 537 estudiantes; y la Escuela de Educación Media N° 3 D.E. 10, de jornada simple con jornada extendida, con una matrícula de 233 estudiantes.

En septiembre de 2025 comenzaron una obra que tiene un plazo estimado de 10 meses. El proyecto contempla la readecuación integral de las instalaciones para que el instituto vuelva a contar con pileta, un espacio clave para la formación práctica. Además, construirán un nuevo núcleo de apoyo que incluirá vestuarios para estudiantes, áreas administrativas, oficinas y un consultorio médico. La intervención prevé también la ejecución de una nueva cubierta metálica, la conexión con los vestuarios existentes y el acondicionamiento de la instalación eléctrica.

Con estas mejoras se recuperará un espacio central para la formación práctica en educación física y deportes, fortaleciendo así las trayectorias educativas de miles de estudiantes que se forman en el instituto. La puesta en valor del ISEF N° 1 busca garantizar condiciones edilicias seguras, modernas y funcionales, a la altura de una institución histórica que desde hace más de un siglo es referente en la formación de docentes y profesionales del movimiento y el deporte.

