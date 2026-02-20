El Gobierno Porteño inició los trabajos para habilitar un Paso a Nivel provisorio en Villa Urquiza (en la calle Miller). Esto permitirá avanzar con la construcción del Paso Bajo Nivel en la Avenida Álvarez Thomas sin interrumpir la circulación en el barrio.

Esto se debe a que durante el tiempo que dure la construcción es necesario cerrar el actual cruce de Álvarez Thomas. Al habilitar un paso a 200 metros, en la calle Miller, autos y peatones podrán seguir cruzando de un lado a otro sin inconvenientes. El Paso a Nivel existente no se cerrará hasta que el nuevo paso en Miller esté totalmente operativo.

El nuevo Paso a Nivel sobre la calle Miller tiene un carácter estrictamente provisorio (será desmantelado una vez que se inaugure el Paso Bajo Nivel definitivo). Tendrá sentido único hacia la Avenida General Paz y contará con dos carriles de tránsito. La ciclovía que está sobre Miller, entre Blanco Encalada y Rivera, se anulará temporalmente (los ciclistas podrán circular por la vereda que se establecerá como compartida).

Una vez finalizado el Paso Bajo Nivel en Álvarez Thomas, el barrio de Villa Urquiza contará con un nuevo cruce más seguro, con dos carriles de circulación y rampas peatonales. Esta obra no solo resolverá las demoras y congestiones actuales, sino que mejorará la accesibilidad de los frentistas y la conectividad general de la Comuna 12. Esta iniciativa forma parte de un plan integral para transformar Buenos Aires en una ciudad sin barreras, buscando eliminar los cruces ferroviarios tradicionales para agilizar el tránsito urbano y reducir los siniestros viales.

