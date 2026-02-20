El Gobierno Porteño inició los trabajos para habilitar un Paso a Nivel provisorio en Villa Urquiza (en la calle Miller). Esto permitirá avanzar con la construcción del Paso Bajo Nivel en la Avenida Álvarez Thomas sin interrumpir la circulación en el barrio.
Esto se debe a que durante el tiempo que dure la construcción es necesario cerrar el actual cruce de Álvarez Thomas. Al habilitar un paso a 200 metros, en la calle Miller, autos y peatones podrán seguir cruzando de un lado a otro sin inconvenientes. El Paso a Nivel existente no se cerrará hasta que el nuevo paso en Miller esté totalmente operativo.
El nuevo Paso a Nivel sobre la calle Miller tiene un carácter estrictamente provisorio (será desmantelado una vez que se inaugure el Paso Bajo Nivel definitivo). Tendrá sentido único hacia la Avenida General Paz y contará con dos carriles de tránsito. La ciclovía que está sobre Miller, entre Blanco Encalada y Rivera, se anulará temporalmente (los ciclistas podrán circular por la vereda que se establecerá como compartida).
Una vez finalizado el Paso Bajo Nivel en Álvarez Thomas, el barrio de Villa Urquiza contará con un nuevo cruce más seguro, con dos carriles de circulación y rampas peatonales. Esta obra no solo resolverá las demoras y congestiones actuales, sino que mejorará la accesibilidad de los frentistas y la conectividad general de la Comuna 12. Esta iniciativa forma parte de un plan integral para transformar Buenos Aires en una ciudad sin barreras, buscando eliminar los cruces ferroviarios tradicionales para agilizar el tránsito urbano y reducir los siniestros viales.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Paso a Nivel provisorio en Villa Urquiza”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.