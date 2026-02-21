Mi Belgrano

Murió en un contenedor

Feb 21, 2026 #contenedor, #Murió, #Noticias
Murió en un contenedor

El pasado 22 de enero de 2026, en Cabildo y Teodoro García, un hombre de 30 años murió en un contenedor de basura. Aparentemente se clavó un vidrio, que le habría causado una pérdida fatal de sangre. Cuando llegó la ambulancia ya había fallecido.

Algunos vecinos que se enteraron por el posteo que hicimos en nuestra cuenta de Instagram
(@mibelgrano) opinaron lo siguiente:

  • “Que triste lo sucedido, que descanse en paz”.
  • “Realmente no me imagino una muerte más triste. Morir revolviendo basura porque no tenés para comer o vivir”.
  • “Estaba cantado que algún día podía pasar algo así”.
  • “Muchos se meten adentro para revolver y sacar la basura. Se deberían poner los contenedores antivandálicos para que no se puedan meter adentro, aunque no sea la solución definitiva”.
  • “Tiene que haber contenedores exclusivos para vidrio como ocurre en los países civilizados. No se pueden seguir tirando todos los reciclables en un solo contenedor”.
  • “Los vidrios se deben envolver, mínimamente con papel y poner un cartel de que se trata de vidrio, la gente es muy irresponsable”.

